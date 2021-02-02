Андрей Зберовский, рофессор, доктор культурологических наук, психолог, объяснил, что может указывать на болезнь Альцгеймера. Об этом пишет РИА Новости.
– Случается, что человек теряет концентрацию и координацию, у него наблюдаются проблемы с вниманием. Он может забыть, где расположен магазин, куда он ходит почти ежедневно. Еще один показатель – когда люди начинают забывать слова или употребляют их неправильно. Могут путаться и не помнить значения некоторых слов, – подчеркнул профессор.
Специалист уверен, что в таких случаях нужно срочно обращаться к врачу.
Он также указал на то, что социальная активность у пожилых людей – показатель хорошего психического здоровья.
– Если наши близкие люди интересуются нашей жизнью, критикуют и ругают нас, то здесь нет поводов для паники – здоровье родственника в порядке. Но есть исключение: когда близкий человек нас о чем-то расспрашивает, но потом забывает наши ответы, – пояснил Андрей Зберовский.
По словам специалиста, постоянное переспрашивание, когда пожилой родственник забывает ответ, может быть признаком второго этапа развития болезни Альцгеймера. На этой стадии человек еще испытывает интерес, но уже не может усвоить ответы.
Фото: pixabay.com
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Названы первые признаки смертельной болезни мозга
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