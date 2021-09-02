Названы основные признаки, указывающие на повышенный уровень сахара в крови

В эфире программы "О самом главном" врач-эндокринолог Марина Маскимова перечислила основные симптомы повышенного уровня сахара в крови.
На раннем этапе, по словам специалиста, проблема проявляется через легкую мышечную слабость.
– При переедании, употреблении большого количества углеводов, гиподинамии и длительном повышении уровня глюкозы в крови становится больше инсулина. Поэтому периодически при пропуске приема пищи или при физической нагрузке спонтанно возникают гипогликемические состояния, которые сопровождаются резкой слабостью. Вместе с этим может появиться потливость, дрожь, учащенное сердцебиение. Если эпизоды повторяются очень часто, то страдает еще и нервная система. Человек становится тревожным, возбудимым и эмоционально неустойчивым. Кроме того, появляется плаксивость, могут быть головные боли, – рассказал врач.
Еще один признак высокого уровня сахара крови – частые ночные мочеиспускания.
– Проблема связана с осмотическим эффектом глюкозы. Она перетягивает на себя воду, поэтому в сосудистом русле увеличивается объем жидкости. Это дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, на это компенсаторно реагируют почки, поэтому частое ночное мочеиспускание становится свидетельством того, что почки работают с перегрузкой, – уточнила Марина Маскимова.
Также с осмотическим эффектом глюкозы связаны частая сухость во рту и чувство голода. А вот снижение веса, которое также характерно для людей с высоким уровнем сахара в крови, говорит о другом.
– Здесь идет распад жиров и белков, – добавила медик.
Кожный зуд может появиться на стадии прогрессирования сахарного диабета.
– Симптом говорит о нарушении трофики тканей, интоксикации организма, когда затруднены функции выделительной системы, печени и почек, – сказала специалист.
Признаком высокого сахара в крови также является онемение и покалывание в конечностях. Такой симптом возникает, когда происходит поражение нервных волокон.
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