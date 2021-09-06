Названы основные отличия коронавируса от гриппа

В настоящее время четко разграничить грипп и коронавирусную инфекцию нельзя, поскольку симптомы этих двух заболеваний схожи. Вместе с тем для COVID-19 характерны некоторые особенности, о которых в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Сапронов.
– Есть некоторые особенности для коронавируса. Это потеря обоняния, изменение вкуса, появление тошноты и рвоты, жидкий стул. Данные симптомы практически нехарактерны для гриппа, – сказал инфекционист.
По словам специалиста, стремительное начало болезни, высокая температура, резкая головная боль, ломота в мышцах, резкий лающий кашель на 2–3-й день и тяжесть в груди могут встречаться как при коронавирусе, так и при гриппе.
– Нельзя самостоятельно пытаться поставить себе диагноз. Даже не каждый врач-терапевт, который принимает пациентов у себя в поликлинике, возьмет на себя такую смелость. Нужно делать лабораторные тесты, – дополнила коллегу врач Татьяна Шаповаленко.
Вместе с тем Георгий Сапронов подчеркнул, что точный диагноз необходимо знать для того, чтобы выбрать правильное лечение, поскольку при этих двух заболеваниях оно может отличаться.
– Для гриппа есть препараты прямого противовирусного действия. Это первое, а второе – грипп изучили достаточно хорошо, поэтому врачи знают этапы его развития. А вот коронавирусная инфекция может прогрессировать, при этом она чаще дает осложнения на легкие, – резюмировал специалист.
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