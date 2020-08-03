Названы ошибки при зарядке гаджетов, сокращающие ресурс батареи

Пользователи гаджетов, сами того не зная, зачастую сокращают ресурс батареи, неправильно их заряжая.





Эксперты не советуют заряжать смартфон (планшет, ноутбук) полностью – до 100 процентов, как и разряжать его до 0. Особенно стоит избегать полной разрядки устройства.

Зарядка до 100% и полная разрядка аккумулятора до 0% сокращает срок службы аккумулятора – это подтверждено исследованиями, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко. Такой режим использования приведет к существенной потере емкости гаджета после 300–500 циклов, говорит эксперт.





Оптимальный вариант для здоровья аккумулятора – работа в диапазоне от 80% до 40%, при котором емкость аккумулятора будет оставаться неизменной намного дольше.

Также, по словам эксперта, не стоит во время зарядки нагружать устройство сложными задачами, например, играми. При зарядке (особенно "быстрой") смартфон греется, а дополнительная нагрузка приведет к еще большему нагреву. Высокая же температура – смерть для аккумулятора.

Для сохранения работоспособности батареи, эксперт советует придерживаться простых правил: не заряжать аккумулятор при слишком высокой и слишком низкой температурах, а также не разряжать его ниже 20%.



