Питьевая вода плохого качества может спровоцировать кишечные инфекции и другие заболевания. Об этом сообщает РИА Новости.
Генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар объяснил, что водопроводная вода во многих российских городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, по качеству лучше, чем во многих других странах. Он также отметил, что дополнительная очистка все равно нужна, особенно если речь идет о детском питании.
Вредят организму хлорорганические соединения, которые содержатся в водопроводной воде. Они образуются в результате хлорирования. Это канцерогены, которые нельзя убрать из жидкости ни кипячением, ни отстаиванием. Поэтому для детей воду из-под крана рекомендуется фильтровать.
– Можно приобрести самое простое устройство кувшинного типа и фильтровать воду хотя бы для детей. Для взрослого человека не так опасно пить воду из-под крана, а в детском организме вредные вещества могут дать кумулятивный эффект. В некоторых населенных пунктах, где коммунальщики хлорируют воду очень часто, в воде увеличивается концентрация хлорорганики. И если ее не очищать, в будущем возможно развитие онкологии, – рассказал специалист.
Если вода из-под крана кажется мутной, поводов для паники особо нет: причина, скорее всего, в
микроскопических пузырьках растворенных газов – кислорода и азота. Когда вода отстоится, они исчезнут.
Фото: pixabay.com
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Названы опасные вещества в питьевой воде
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