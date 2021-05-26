После перенесенного коронавируса дети могут столкнуться с кардиологической, пульмонологической, а также с неврологической симптоматикой. Опасные последствия являются серьезным поводом для обращения за помощью к специалисту. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал Алексей Деконский – главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ".
По словам врача, хотя дети легче переносят COVID-19, после заболевания они все же могут столкнуться с пульмонологической, кардиологической и неврологической симптоматикой. Последняя причина может быть вызвана молекулой, которая является переносчиком коронавирусной инфекции и называется "ангиотензин-превращающий фермент 2".
– Она легко проникает в нервную систему, что приводит к более активному развитию определенной неврологической симптоматики. Поэтому родителям во время болезни ребенка и после перенесенного им коронавируса нужно очень внимательно контролировать его состояние и поведение, – обратил внимание Алексей Деконский.
Врач также отметил, что для профилактики неврологической симптоматикой малышу стоит делать упражнения: повороты головы или наклоны. При малейших изменениях в поведении ребенка, отметил Алексей Деконский, нужно сразу же обратиться за помощью к специалисту.
Фото: pixabay.com
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Названы опасные последствия коронавируса для детей
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