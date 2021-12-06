Названы обязательные для рациона людей с III группой крови продукты

В эфире программы "Жить здорово" врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин рассказал, какие болезни чаще всего встречаются у людей с III группой крови и что следует включить в рацион, чтобы избежать развития данных патологий.
– Обследования на большом количестве людей показали следующее: риск возникновения тромбозов и рака поджелудочной железы у пациентов с III группой крови на 30 процентов выше, чем у остальных, – обратил внимание медик.
Также, по словам врача, у таких пациентов чаще встречается гипертоническая болезнь.
Наряду с этим Дмитрий Шубин перечислил продукты, которые следует употреблять людям с III группой крови, чтобы избежать всех вышеперечисленных патологий.
– Киви существенно снижает риск тромбообразования, – заявил врач и отметил, что достаточно съедать два плода в день в течение месяца. Благодаря этому риск тромбообразования сократится на 15 процентов.
– Масло зародышей пшеницы – концентрат витамина Е, который является мощнейшим антиоксидантом. Он уменьшает риск заболевания раком поджелудочной железы, – сообщил медик.
Ежедневно Дмитрий Шубин посоветовал употреблять одну столовую ложку масла в день. Им можно, например, приправлять салаты.
– Гипертония – повышение артериального давления из-за того, что наши сосудики узкие. Как можно их расширить? Очень просто: нужно получить нитраты, чтобы сформировался оксид азота и сосуды расширились. Исследования доказывают, что употребление свекольного сока снижает артериальное давление, – рассказал кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман.
Дмитрий Шубин уточнил, что в сутки достаточно выпивать стакан свекольного сока.
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