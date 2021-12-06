SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 2.87
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Названы обязательные для рациона людей с III группой крови продукты

Названы обязательные для рациона людей с III группой крови продукты

В эфире программы "Жить здорово" врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин рассказал, какие болезни чаще всего встречаются у людей с III группой крови и что следует включить в рацион, чтобы избежать развития данных патологий.


– Обследования на большом количестве людей показали следующее: риск возникновения тромбозов и рака поджелудочной железы у пациентов с III группой крови на 30 процентов выше, чем у остальных, – обратил внимание медик.

Также, по словам врача, у таких пациентов чаще встречается гипертоническая болезнь.

Наряду с этим Дмитрий Шубин перечислил продукты, которые следует употреблять людям с III группой крови, чтобы избежать всех вышеперечисленных патологий.

– Киви существенно снижает риск тромбообразования, – заявил врач и отметил, что достаточно съедать два плода в день в течение месяца. Благодаря этому риск тромбообразования сократится на 15 процентов.

– Масло зародышей пшеницы – концентрат витамина Е, который является мощнейшим антиоксидантом. Он уменьшает риск заболевания раком поджелудочной железы, – сообщил медик.

Ежедневно Дмитрий Шубин посоветовал употреблять одну столовую ложку масла в день. Им можно, например, приправлять салаты.

– Гипертония – повышение артериального давления из-за того, что наши сосудики узкие. Как можно их расширить? Очень просто: нужно получить нитраты, чтобы сформировался оксид азота и сосуды расширились. Исследования доказывают, что употребление свекольного сока снижает артериальное давление, – рассказал кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман.

Дмитрий Шубин уточнил, что в сутки достаточно выпивать стакан свекольного сока.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы