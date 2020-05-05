Ученые из Института глобального здравоохранения при Оксфордском университете в результате исследования информации более миллиона людей с острым коронарным синдромом обнаружили признаки заболевания, которые встречаются у женщин и часто остаются незамеченными, пишет Eurekalert.
Острый коронарный синдром (ОКС) является общим термином для обозначения стенокардии (когда сердечная мышца не имеет достаточно кислорода) и сердечного приступа. Также ОКС появляется при ишемической болезни сердца.
Как отметили исследователи, при ОКС и надвигающемся сердечном приступе чаще всего встречается боль в области сердца.
Исследователи также обратили внимание, что в зависимости от пола пациента могут проявляться и другие симптомы опасного состояния. У женщин наблюдались тошнота, усталость, одышка, боль между лопатками, боль в шее.
«Такие симптомы часто считают нетипичными, так как они почти не встречаются у мужчин. В результате разделение приводит к поздней диагностике и несвоевременному назначению нужного лечения. Надеемся, что полученные сведения помогут исправить ситуацию», — отметили исследователи.
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Названы нетипичные симптомы, предупреждающие о сердечном приступе
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