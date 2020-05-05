Названы нетипичные симптомы, предупреждающие о сердечном приступе

Острый коронарный синдром (ОКС) является общим термином для обозначения стенокардии (когда сердечная мышца не имеет достаточно кислорода) и сердечного приступа. Также ОКС появляется при ишемической болезни сердца.Как отметили исследователи, при ОКС и надвигающемся сердечном приступе чаще всего встречается боль в области сердца.Исследователи также обратили внимание, что в зависимости от пола пациента могут проявляться и другие симптомы опасного состояния. У женщин наблюдались тошнота, усталость, одышка, боль между лопатками, боль в шее., — отметили исследователи.