Названы настройки-невидимки, которые разряжают смартфон

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Если отказаться от некоторых функций, смартфон будет дольше и быстрее работать.– советует директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев.В этот же список попали настройки Wi-Fi. Многие не выключают его, когда он не нужен, но даже при работе в фоновом режиме Wi-Fi постоянно ищет сети, к которым можно подключиться. Это и уменьшает заряд батареи.Существенно влияет на работу аккумулятора и автоматическая регулировка яркости и push-уведомления. Следует обратить внимание на то, как обновляются приложения: автоматическое обновление дает приложениям возможность загружаться в фоновом режиме в любое время – это разряжает смартфон и замедляет его работу.