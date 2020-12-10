Некоторые настройки, работающие в фоновом режиме, садят батарею телефона, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Если отказаться от некоторых функций, смартфон будет дольше и быстрее работать.
– К настройкам, которые очень сильно расходуют батарею, относятся геолокация, бесконтактная оплата, bluetooth. Эти функции или приложения лучше отключать, если они нужны вам лишь в отдельных случаях, а не на постоянной основе, – советует директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев.
В этот же список попали настройки Wi-Fi. Многие не выключают его, когда он не нужен, но даже при работе в фоновом режиме Wi-Fi постоянно ищет сети, к которым можно подключиться. Это и уменьшает заряд батареи.
Существенно влияет на работу аккумулятора и автоматическая регулировка яркости и push-уведомления. Следует обратить внимание на то, как обновляются приложения: автоматическое обновление дает приложениям возможность загружаться в фоновом режиме в любое время – это разряжает смартфон и замедляет его работу.
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Названы настройки-невидимки, которые разряжают смартфон
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