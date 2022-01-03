Названы наиболее уязвимые перед COVID-19 группы крови

Доктор биологических наук Анча Баранова рассказала о наиболее уязвимых перед COVID-19 группах крови. Ее слова приводит Lenta.ru.
– У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в первой, и в третьей группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном, – рассказала специалист, добавив, что у таких людей может не оказаться симптомов заболевания, если коронавирус проникнет в организм.
Анча Баранова добавила, что люди со второй и четвертой группами крови более подвержены воздействию вируса.
При этом вероятность не заболеть или перенести инфекцию легко у обладателей первой и третьей групп крови ниже всего лишь процентов на десять, отметила биолог.