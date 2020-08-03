Названы минские пляжи, где ограничено купание

В целом состояние столичных пляжей оценивается как удовлетворительное, сообщает БЕЛТА.

Санэпидемслужба Минска ограничила купание в рекреационных зонах и на пляжах Комсомольского озера, Цнянского, Заславского и водохранилища Дрозды, по результатам проб воды.

Всего было исследовано 24 пробы, 5 из них не соответствуют установленным требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

В итоге было принято решение ограничить купание на пляжах №1,2,5 водохранилища Цнянское, №2 водохранилища Дрозды, №1,9 водохранилища Заславское. Кроме этого запрещено купаться на пляжах №8 водохранилища Заславское, №1 - Комсомольского озера.

При этом в целом состояние столичных пляжей оценивается как удовлетворительное.