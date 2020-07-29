Названы лучшие позы для сна при болях в пояснице

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При болях в спине хорошо спать на боку с подушкой между коленями. Такое положение поддерживает бедра, таз и позвоночник и позволяет мышцам расслабиться.Необходимо лечь на бок так, чтобы плечо и тело полностью касались матраса. Свободного пространства между талией и матрасом быть не должно. Если нужно, можно положить под талию дополнительную подушку.Доктор также рекомендует спать на боку в позе эмбриона. Скручивание спины открывает пространство между позвонками. Это снижает механическое сдавление и уменьшает боль. Сначала нужно лечь на спину и осторожно перевернуться на бок. Затем колени прижмите к груди и скрутите туловище. Иногда переворачивайтесь на другой бок.При боли в пояснице следует спать на животе с подушкой под животом. Поза полезна при дегенеративных заболеваниях межпозвоночного диска и перенапряжении мышц спины. Лягте на живот, подложив подушку под таз и нижнюю часть живота.По словам Ильи Малышева, люди привыкли подкладывать подушку под голову. В этом положении это может вызвать перенапряжение шеи. Поэтому следите за своими ощущениями и достаньте подушку из под головы, если вам неудобно.Еще одна хорошая поза для сна — на спине с подушкой под коленями. Необходимо лечь на спину, положить подушку под колени и расслабиться. Для дополнительной поддержки советуют еще положить под поясницу маленькое свернутое полотенце или валик.Подушка под коленями очень важна, ведь она формирует правильную кривую в нижней части спины. В таком положении вес равномерно распределяется по самой широкой области тела. В результате снижается напряжение, позвоночник и внутренние органы выравниваются.