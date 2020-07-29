Названы лучшие позы для сна при болях в пояснице

Врач-остеопат Илья Малышев объяснил, в какой позе следует спать, если болит поясница. Некоторые позы помогут расслабить мышцы и уменьшить боль.
При болях в спине хорошо спать на боку с подушкой между коленями. Такое положение поддерживает бедра, таз и позвоночник и позволяет мышцам расслабиться.
gettyimages.com
Необходимо лечь на бок так, чтобы плечо и тело полностью касались матраса. Свободного пространства между талией и матрасом быть не должно. Если нужно, можно положить под талию дополнительную подушку.
Доктор также рекомендует спать на боку в позе эмбриона. Скручивание спины открывает пространство между позвонками. Это снижает механическое сдавление и уменьшает боль. Сначала нужно лечь на спину и осторожно перевернуться на бок. Затем колени прижмите к груди и скрутите туловище. Иногда переворачивайтесь на другой бок.
При боли в пояснице следует спать на животе с подушкой под животом. Поза полезна при дегенеративных заболеваниях межпозвоночного диска и перенапряжении мышц спины. Лягте на живот, подложив подушку под таз и нижнюю часть живота.
По словам Ильи Малышева, люди привыкли подкладывать подушку под голову. В этом положении это может вызвать перенапряжение шеи. Поэтому следите за своими ощущениями и достаньте подушку из под головы, если вам неудобно.
Еще одна хорошая поза для сна — на спине с подушкой под коленями. Необходимо лечь на спину, положить подушку под колени и расслабиться. Для дополнительной поддержки советуют еще положить под поясницу маленькое свернутое полотенце или валик.
Подушка под коленями очень важна, ведь она формирует правильную кривую в нижней части спины. В таком положении вес равномерно распределяется по самой широкой области тела. В результате снижается напряжение, позвоночник и внутренние органы выравниваются.
Читайте также:
Очень опасно. Эксперты рассказали, что ни в коем случае нельзя делать при готовке яиц
Кардиолог объяснила, кому нужно принимать омега-3
Профессор назвал две причины регулярно пить какао
Умеренное употребление вина может быть связано с улучшением умственных способностей — исследование
Опубликовано:
269
Названы лучшие позы для сна при болях в пояснице
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter