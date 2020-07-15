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Названы лучшие по голевой эффективности футболисты мира

Рейтинг составлен по результатам клубных выступлений футболистов в XXI веке – соотношению проведенных матчей и забитых голов.


Лучшим футболистом признан аргентинский капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси. По данным Give Me Sport, лучший бомбардир в истории «Барсы» и сборной Аргентины провел за «Барселону» 726 матчей, в которых забил 630 мячей. Таким образом средний показатель результативности олимпийского чемпиона 2008 года составляет 0,87 гола за игру.


Второе место досталось единственному в истории футболисту, выигравшему чемпионаты Англии, Испании и Италии - португальскому нападающему итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду. 


Чемпион Европы 2016 сыграл на клубом уровне 812 матчей, забив 626 голов - 0,77 гола за игру.


Третье место занял польский легионер немецкой "Баварии" Роберт Левандовски. За 472 матча на клубном уровне поляк забил 345 мячей, его результативность составляет 0,73 гола за игру.



В десятке самых эффективных бомбардиров оказались также уругваец Луис Суарес из «Барселоны» (0,67), представляющие "Пари Сен-Жермен" бразилец Неймар (0,65) и француз Килиан Мбаппе (0,65), англичанин Харри Кейн из "Тоттенхэма" (0,63), выстыпающий сейчас за «Милан» швед Златан Ибрагимович (0,62), еще один игрок «ПСЖ» уругваец Эдинсон Кавани (0,61), а также завершивший карьеру голландец Рууд ван Нистелрой (0,60) – выступал за «ПСВ», "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

ФОТО: instagram

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