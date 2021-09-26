Названы характерные для каждой группы крови заболевания

В эфире программы “О самом главном” врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников рассказал о взаимосвязи между группами крови и некоторыми заболеваниями.
- Люди с первой группой крови чаще болеют язвой желудка, а со второй - раком желудка и коронавирусной инфекцией, - обратил внимание медик.
Наряду с этим Александр Мясников отметил, что обладатели первой группы крови заражаются COVID-19 гораздо реже, чем остальные пациенты.
- Люди с третьей и четвертой группой крови чаще страдают от рака поджелудочной, - добавил специалист.
По словам врача, вероятность заражения тем или иным заболеванием зависит от особенности генетики человека
- Есть люди, которые генетически защищены от СПИДа. Они могут получить ВИЧ-инфекцию, но она никогда не перейдет в СПИД. Также существуют пациенты, которые при при каких обстоятельствах не заболеют коронавирусом, - сказал Александр Мясников.
Вместе с тем он посоветовал не надеяться на генетику, а вести здоровый образ жизни, правильно питаться, не злоупотреблять вредными привычками и заниматься физическими упражнения. Все в сумме положительно скажется на здоровье человека и на его продолжительности жизни.
Фото: pixabay.com