Во втором квартале текущего года в тройку городов с самыми быстрыми темпами роста стоимости дорогого жилья вошли Стокгольм, Токио и Манила. Это видно из Prime Global Cities Index (PGCI ) – индекса изменения стоимости первичной элитной недвижимости в крупных городах мира, которую подготовили аналитики консалтинговой компании Knight Frank, пишет «Лента.ру».
В среднем за квартал стоимость элитного жилья по всему миру увеличилась на 0,9% (в годовом исчислении). В Москве недвижимость выросла в цене на 4% в годовом и на 2% в квартальном исчислении. Более быстрый рост наблюдался только в Стокгольме (4,4% за год), Токио (около 9%) и Маниле (14%).
Как подчеркивают эксперты, пандемия коронавируса негативно повлияла на стоимость. Из 20 локаций, в которых в апреле – июне было зарегистрировано падение цен на недвижимость, девять находятся в Европе (Стокгольм, Париж, Франкфурт, Цюрих, Монако, Берлин, Мадрид, Дублин, Лондон), семь – в Азии (Токио, Гуанчжоу, Мумбаи, Куала-Лумпур, Сингапур, Гонконг, Бангкок), две – в Австралии (Мельбурн, Окленд), одна – на Ближнем Востоке (Дубай) и одна – в Африке (Найроби).
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Названы города мира с быстро дорожающим жильем
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