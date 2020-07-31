Названы города мира с быстро дорожающим жильем

В среднем за квартал стоимость элитного жилья по всему миру увеличилась на 0,9% (в годовом исчислении). В Москве недвижимость выросла в цене на 4% в годовом и на 2% в квартальном исчислении. Более быстрый рост наблюдался только в Стокгольме (4,4% за год), Токио (около 9%) и Маниле (14%).Как подчеркивают эксперты, пандемия коронавируса негативно повлияла на стоимость. Из 20 локаций, в которых в апреле – июне было зарегистрировано падение цен на недвижимость, девять находятся в Европе (Стокгольм, Париж, Франкфурт, Цюрих, Монако, Берлин, Мадрид, Дублин, Лондон), семь – в Азии (Токио, Гуанчжоу, Мумбаи, Куала-Лумпур, Сингапур, Гонконг, Бангкок), две – в Австралии (Мельбурн, Окленд), одна – на Ближнем Востоке (Дубай) и одна – в Африке (Найроби).