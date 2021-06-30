В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин объяснил, что тремор рук может возникать по разным причинам. Поводом для тревоги является дрожь конечностей, наблюдающаяся в состоянии покоя.
– Тремор, который возникает в раннем возрасте, может сигнализировать о совершенно банальных вещах. Например, о большой активности симпатической нервной системы. У части людей просто такая реакция на волнение и стрессы. Если тремор возникает в состоянии полного покоя и расслабления, тогда стоит насторожиться, – обратил внимание врач.
Сергей Агапкин уточнил, что справиться с дрожью рук, возникшей из-за стрессового состояния, можно с помощью регулярной дыхательной гимнастики, йоги, аутогенной тренировки и других методик, которые позволяют держать нервы под контролем.
Отмечается, что легкий тремор конечностей с одной стороны тела в состоянии покоя в сочетании с забывчивостью и навязчивостью является ранним признаком болезни Паркинсона.
Фото: pixabay.com
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Названы главные причины тремора рук
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Сергей МИХОВИЧ
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