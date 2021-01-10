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Названы главные ошибки, совершаемые при болях в спине

При болях в спине некоторые первым делом начинают укреплять эту область тела, не понимая, что такая взаимосвязь опасна. И это не единственная ошибка, с которой сталкиваются люди, решившие лечиться в домашних условиях. Так считает фитнес-тренер Ольга Байкина.


Самым распространенным неверным шагом в данной ситуации является выполнение вредных упражнений, рассказала специалист на своем YouTube-канале:

 При возникновении болей в спине мы сразу вспоминаем упражнения, которое делали в школе, и начинаем выполнять, например, лодочку. Однако когда делаем переразгибания в пояснице, мы не укрепляем ее, а еще больше увеличиваем спазм мышц спины, после чего они начинают болеть сильнее.

По словам фитнес-тренера, при дискомфорте в пояснице категорически запрещено делать любые упражнения. Важно для начала расслабить спину и снять спазм, только тогда переходить к укреплению мышц.

– Необходимо давать нагрузку не просто на поясницу, а на всю область тела. Мы всегда работаем комплексно, и этого достаточно для спины, чтобы сделать ее крепкой, – отметила Ольга Байкина.

Специалист также добавила, что данная область тела может болеть из-за таких упражнений, как скручивания, пресс, подъем ног и велосипед.

– Из-за них поясничная мышца еще сильнее спазмируются, хотя она у нас и так спазмирована, потому что все время сидим в телефонах, да и в принципе много сидим. Поэтому чтобы спина не болела, нужно больше двигаться, – резюмировала фитнес-тренер.

Фото: pixabay.com
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