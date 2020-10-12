О том, чего нужно избегать, чтобы сохранить покрытие на ногтях в хорошем состоянии, sb.by рассказала мастер по маникюру Диана Казимирчик.
Все начинается с подготовки. Как отмечает Диана, важно в тот день, когда вы собрались на маникюр, не ходить в баню и не принимать горячую ванну, чтобы не распарить ногтевые пластины.
Кроме того, мастер советует отложить уборку в день нанесения гель-лака на ногти. Да и в целом, чтобы сохранить маникюр, важно не контактировать с химическими веществами и различными моющими средствами. Поэтому при их использовании необходимо надевать перчатки.
Но помните: никакой уборки в первый день жизни с новым маникюром! Кстати, перчатки в это время лучше тоже отложить подальше. Впрочем, смело доставать аксессуар из карманов можно уже на второй день носки гель-лака.
– Самая главная ошибка – носить покрытие более трех недель, – предостерегает Диана. – При таком длительном сроке гель-лак начинает скалываться, а это может повредить ногтевую пластину.
Фото: pixabay.com
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Названы главные ошибки при носке гель-лака
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