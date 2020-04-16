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  2. Названы фильмы-участники международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm

Названы фильмы-участники международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm

В шорт-лист «Сезона (не)обычных историй» вошли 10 работ. Имена обладателей Гран-при и призовых мест станут известны сегодня вечером.

В этом году жюри получило около 800 заявок. Свое работы прислали кинематографисты из Беларуси, Бразилии, Индии, Испании, Италии, Малави, Пакистана, России, США, Украины, Франции и других стран. Главное, чтобы фильм был снят на смартфон и длился не более 10 минут.

В состав профессионального жюри VOKA Smartfilm-2020 вошли семь экспертов: киновед, директор программы игрового кинофестиваля «Лiстапад» Игорь Сукманов, киновед и кинокритик Антон Сидоренко, координатор Национального конкурса фестиваля «Лiстапад» Николай Лавренюк, директор кинофестиваля «Паўночнае ззянне» Воля Чайковская, продюсер Леонид Калитеня, кинокритик и журналист Тарас Тарналицкий, а также режиссер Анастасия Мирошниченко.

— Еще пару лет назад кино, которое снимали на камеру мобильного телефона, было уделом любителей. Но сегодня такая съемка уже активно применяется в киноиндустрии, — отметил Игорь Сукманов. — И когда работы профессионалов и непрофессионалов смешиваются в одной конкурсной программе, задача жюри очень усложняется. Было непросто подбирать ключи для оценки, выставлять какую-то шкалу. Но мне нравится, что организаторы фестиваля сами создают правила игры, задавая тему «Сезона (не)обычных историй». Технические моменты вторичны. Вот почему работы белорусских авторов мне показались самыми интересными: их создатели действительно пытались рассказывать (не)обычные истории, как того требовали условия. Зарубежные работы соответствовали техническому формату, а вот содержанию нынешнего фестиваля — не всегда.

По итогам обсуждения, которое длилось около десяти часов и проходило в онлайн-формате, жюри составило шорт-лист. В него вошли 10 фильмов из Франции, Украины, Ирака, Ирана, Испании и Беларуси. Участники, чьи фильмы жюри включило в свой шорт-лист, теперь будут претендовать на победу в фестивале.

— Для меня важно, чтобы я могла вовлекаться в историю, — рассказала Воля Чайковская. — Технические параметры менее значимы, чем аутентичность и искренность авторского высказывания. Лично мне также хотелось видеть и слышать больше женских голосов. Но, конечно, главный критерий — наличие смыслов. Зритель должен видеть не просто видео с мобильного телефона, а именно кино с определенной идеей.

Имена обладателей Гран-при и призов за первое, второе и третье места станут известны сегодня вечером. Все работы, которые вошли в профессиональный шорт-лист, будут доступны для просмотра на официальном сайте фестиваля и в разделе Smartfilm видеосервиса VOKA.

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