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Названы еще три области, где начинает действовать запрет на лов рыбы

Запрет на лов всех видов рыбы Минской, Могилевской и Гродненской областях продлится по 30 мая, рассказали БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

Ранее аналогичный запрет был установлен в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей, где он продлится по 18 мая. В Витебской области запрет будет действовать с 31 марта по 8 июня.

- В этом году из-за аномально теплой погоды запреты были установлены раньше обычного на 8-10 дней. Такие охранные меры необходимы для создания благоприятных условий в период нереста рыбы, - отметили в госинспекции.

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