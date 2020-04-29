Названы элементы «умного города», которые появятся на проспекте Независимости в Минске

Внедрить их планируется в систему уличного освещения, передает Минск-Новости.

Элементы «умного города» могут появиться на опорах освещения на проспекте Независимости. Такую задачу «Мингорсвеут» поставило руководство города.

— Предложений на рынке много, и мы пока анализируем, что лучше выбрать. Можно внедрить технологии «умных опор». Установить, например, на них камеры видеонаблюдения или модемы, которые будут раздавать Wi-Fi, либо же выборочно оборудовать зарядные устройства для электротранспорта — автомобилей, велосипедов, скутеров, — рассказал заместитель начальника производственно-технического отдела УП «Мингорсвет» Андрей Ширяков.

По его словам, сначала пилотный проект запустят на небольшом участке, чтобы понять, какие нюансы надо учесть.