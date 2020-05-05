Названы даты возобновления тренировок "Реала" и "Барселоны"

Испанские топ-клубы хотят выйти из карантина в первой половине мая, сообщает Marca.

Главные испанские клубы "Реал" и "Барселона" вернутся к тренировкам в первой половине мая.

Футболисты "Барселоны" прибыли в расположение клуба уже 4 мая. Они пройдут тестирование на коронавирус, после чего приступят к тренировкам.

В "Реале" намерены возобновить тренировки с 11 мая. К этой дате на тренировочной базе клуба должны быть созданы условия для безопасных занятий футболистов. В частности, будет уменьшен штат сотрудников, которые помогают игрокам. Помещения общего пользования будут закрыты. Первое время игроки будут тренироваться по индивидуальной программе.