Названы даты проведения кинофестиваля «Лістапад»

Организаторы надеются, что форум пройдет офлайн в полном объеме, рассказали в пресс-службе киносмотра.

Минский международный кинофестиваль «Лістапад» пройдет с 6 по 13 ноября. Форум пройдет уже в 27-й раз.



Организаторы надеются, что осенью 2020 года фестиваль возможно будет провести офлайн – с показами кино на большом экране, лекциями, встречами, торжественными церемониями и, конечно же, живой и искренней коммуникацией между профессионалами индустрии и любителями кино.



– При этом важно, чтобы фестиваль проходил в рамках всех мер безопасности в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации, и мы готовы сделать все возможное, чтобы встречи со зрителями проходили безопасно, – отметили в дирекции «Лістапада».

Накануне также стало известно, что открыта аккредитация на фестиваль для кинокритиков, представителей медиа и блогеров. К слову, подать заявку можно до 25 сентября.