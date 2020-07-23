Названы даты проведения III Форума регионов Беларуси и Украины

Мероприятие пройдет 8 и 9 октября в Гродно, передает БЕЛТА.

Подготовку к III Форум регионов Беларуси и Украины обсудили белорусский посол в Украине Игорь Сокол и зампредседателя Гродненского облисполкома Виталий Невера.

Уже известно, что местом для главных событий станут площади Советская и Тизенгауза, а также улица Советская. А вот пленарные заседания представителей регионов пройдут в здании областной филармонии и ГрГУ им. Янки Купалы.

Как отметил представитель гродненской мэрии, уже сформирована предварительная концепция форума, которая включает масштабную выставку-ярмарку продукции предприятий и организаций регионов двух стран. При этом каждый из регионов покажет свои особенности - от промышленности или сельского хозяйства до туризма и исторического наследия.

В списке событий также значатся концерт дружбы, гастрофест, встречи делегаций, бизнесменов, подписания различных документов и контрактов.