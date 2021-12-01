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Названы четыре самые частые последствия коронавируса

Осложнения после коронавируса не редкость. Ученые обнаружили более 60 последствий заболевания, при этом самыми частыми являются одышка, кашель, усталость и нарушение сна. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщил врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.


- Уже официально признано такое понятие, как постковидный синдром. Это клиническое состояние, которое возникает спустя 12 недель после перенесенной коронавирусной инфекции. Оно характеризуется крайне неспецифическими симптомами со стороны нервной системы, желудочно-кишечного тракта, бронхолегочной и сердечно-сосудистой системы, болями в суставах и в мышцах, а также нарушением психики, - обратил внимание врач.

Он также сообщил, что ученые обнаружили более 60 симптомов, возникающих после перенесенного коронавируса.

- Наиболее часто отмечались одышка, кашель, усталость и нарушение сна, - сказал Сергей Агапкин.

- Одышка может быть не связана с физической нагрузкой, - дополнил слова коллеги врач-инфекционист, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Георгий Викулов.

Отмечается, что риск развития постковидного синдрома увеличивают сахарный диабет, артериальная гипертензия и ожирение.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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