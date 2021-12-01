Названы четыре самые частые последствия коронавируса

Осложнения после коронавируса не редкость. Ученые обнаружили более 60 последствий заболевания, при этом самыми частыми являются одышка, кашель, усталость и нарушение сна. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщил врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
- Уже официально признано такое понятие, как постковидный синдром. Это клиническое состояние, которое возникает спустя 12 недель после перенесенной коронавирусной инфекции. Оно характеризуется крайне неспецифическими симптомами со стороны нервной системы, желудочно-кишечного тракта, бронхолегочной и сердечно-сосудистой системы, болями в суставах и в мышцах, а также нарушением психики, - обратил внимание врач.
Он также сообщил, что ученые обнаружили более 60 симптомов, возникающих после перенесенного коронавируса.
- Наиболее часто отмечались одышка, кашель, усталость и нарушение сна, - сказал Сергей Агапкин.
- Одышка может быть не связана с физической нагрузкой, - дополнил слова коллеги врач-инфекционист, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Георгий Викулов.
Отмечается, что риск развития постковидного синдрома увеличивают сахарный диабет, артериальная гипертензия и ожирение.