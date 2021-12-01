Названы четыре самые частые последствия коронавируса

- обратил внимание врач.Он также сообщил, что ученые обнаружили более 60 симптомов, возникающих после перенесенного коронавируса.сказал Сергей Агапкин.дополнил слова коллегиОтмечается, что риск развития постковидного синдрома увеличивают сахарный диабет, артериальная гипертензия и ожирение.