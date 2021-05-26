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Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами

Появление темных кругов или синяков под глаз может быть признаком проблем со здоровьем. Об этом "Пятому каналу" рассказала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Ксения Бочарова.

Фото: pixabay.com

По словам специалиста, речь может идти о гипоксии — кислородном голодании тканей разного харакетера. Врач пояснила, что зачастую это связано с дефицитом жизненно важных микроэлементов. 

- Это может быть связано с тем, что у человека есть заболевания печени или почек, которые требуют своевременного обращения к терапевту и уточнение причины появления синяков под глазами, - подчеркнула медик.

Бочаров также отметила, что появление темных кругов может быть индивидуальным вариантом нормы, так как кожа в области глаз тонкая и с возрастом истончается. 

- Нужно уточнить наиболее частые медицинские проблемы, а это анемия дефицит микроэлементов, заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, - отметила врач.

Ксения Бочарова добавила, что нередко причиной возникновения темных кругов под глазами становится недосыпание, употребление большого количества чая и кофе, курение, образ жизни, ночная работа, нерациональное сочетание времени труда и отдыха, долгая работа за компьютером.
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