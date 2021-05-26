Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами

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По словам специалиста, речь может идти о гипоксии — кислородном голодании тканей разного харакетера. Врач пояснила, что зачастую это связано с дефицитом жизненно важных микроэлементов., - подчеркнула медик.Бочаров также отметила, что появление темных кругов может быть индивидуальным вариантом нормы, так как кожа в области глаз тонкая и с возрастом истончается., - отметила врач.Ксения Бочарова добавила, что нередко причиной возникновения темных кругов под глазами становится недосыпание, употребление большого количества чая и кофе, курение, образ жизни, ночная работа, нерациональное сочетание времени труда и отдыха, долгая работа за компьютером.