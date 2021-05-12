Бифидо- и лактобактерии, составляющие основу микрофлоры кишечника, помогают человеку противостоять коронавирусу и не заразиться им. Об этом в программе "О самом главном" рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
– Эти полезные бактерии стимулируют, а также поддерживают иммунитет, в том числе и противовирусный. Существуют исследования, согласно которым кисломолочные продукты и симбионтные бактерии блокируют ключевой для инфекции фермент. С помощью него вирус проникает в клетку, – объяснил Михаил Гинзбург.
Вместе с тем диетолог отметил, что бифидо- и лактобактерии выполняют в организме человека и другие важные функции.
– Они не позволяют размножаться факультативной микрофлоре, которая оказывает на организм мощное токсическое и противовоспалительное действие, – отметил Михаил Гинзбург.
Врач добавил, что факультативная микрофлора влияет на пищевое поведение и настроение. Она делает человека более склонным к депрессии.
– Единственное, что может ее остановить, это симбиотная микрофлора, – резюмировал Михаил Гинзбург.
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Названы бактерии, которые защищают человека от коронавируса
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