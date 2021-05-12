Названы бактерии, которые защищают человека от коронавируса

объяснил Михаил Гинзбург.Вместе с тем диетолог отметил, что бифидо- и лактобактерии выполняют в организме человека и другие важные функции.отметил Михаил Гинзбург.Врач добавил, что факультативная микрофлора влияет на пищевое поведение и настроение. Она делает человека более склонным к депрессии.резюмировал Михаил Гинзбург.