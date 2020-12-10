Это метформин – препарат, который используется для лечения диабета 2-го типа, пишет РИА Новости.
В подобному выводу пришли ученые из Медицинской школы Университета Миннесоты. Они проанализировали данные 6256 больных коронавирусом пациентов, чуть менее трети которых принимали метформин. Выяснилось, что среди не принимавших препарат людей уровень летального исхода достиг 20,2%. А вот те, кто был знаком с метформином, умирали реже – эта участь постигла 16,9% исследуемых пациентов. Также ученые зафиксировали разницу в половом соотношении: риск смерти принимавших препарат женщин был на 21–24% ниже, чем у мужчин.
Эксперты полагают, что результаты исследования могут помочь в разработке методик лечения коронавируса.
Фото: pixabay.com
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Названо средство, которое может снизить смертность женщин от коронавируса
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