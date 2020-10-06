Беспрепятственно посещать более ста стран во время пандемии коронавируса могут обладатели паспорта Новой Зеландии, пишет Lenta.ru.
Точная цифра – 129 государств – приводится на сайте компании Passport Index. Интересно, что Новая Зеландия опережает ряд других государств только на один пункт. К примеру, граждане Германии, Ирландии, Австрии, Швейцарии, Люксембурга, Японии, Южной Кореи и Австралии могут без ограничений попасть в 128 стран.
Победе в рейтинге паспортов новозеландцы обязаны соглашению с Австралией, по которому стало возможным пересечение границы без обязательного карантина.
Интересно, что во время первой волны коронавируса жители Новой Зеландии могли поехать только в 80 стран.
В июле обладательницей самого удобного паспорта для путешествий во время пандемии COVID-19 была Япония.
Фото: pixabay.com
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Названо самое удобное гражданство для путешествий во время пандемии COVID-19
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