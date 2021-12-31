Названо простое средство от 70% всех головных болей

Головные боли возникают по разным причинам, однако после праздника они нередко являются следствием напряжения и усталости. О том, как легко снять данный дискомфорт, в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– Головная боль с утра бывает у многих людей, но не все знают, что с этим делать. И тут на помощь придет теннисный мячик, – сказал врач.
Мяч необходимо поставить на голову и катать по ней сначала слегка надавливая, а после добавляя силу. Такой массаж нужно выполнять сначала в области темени, после – на висках.
– Выполнять упражнение необходимо около 5 минут. Примерно 2–3 минуты на одну половину головы. Массаж снимает напряжение с мышц головы. Если речь идет о головной боли, возникающей из-за напряжения, что бывает в примерно 70% случаев, то такое упражнение является хорошим способом лечения, – обратил внимание Сергей Агапкин.
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