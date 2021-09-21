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  2. Названо неочевидное последствие дефицита витамина D

Названо неочевидное последствие дефицита витамина D

В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач-педиатр Валерий Андриенко рассказал о взаимосвязи дефицита витамина D в организме со здоровьем костей.


– Из-за нехватки витамина D может нарушаться всасывание кальция в организме – микроэлемента, который нужен не только в костях. Так, например, с его помощью происходит возбуждение нервных клеток, – обратил внимание медик.

Валерий Андриенко уточнил, что в случае, когда человек недополучает кальций из пищи, организм, пытаясь восстановить баланс, берет этот микроэлемент из костей.

– Соответственно, кость теряет кальций, в результате чего становится подверженной переломам. Такая проблема достаточно часто возникает у женщин во время менопаузы, когда происходят гормональные изменения, – отметил врач.

Наряду с этим специалист посоветовал применять кальций в виде препаратов одновременно с витамином D, чтобы таким образом нормализовать всасывание.

В заключение Валерий Андриенко предупредил, что боль в костях не всегда является симптомом дефицита витамина D.

Фото: pixabay.com
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