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  2. Названо лучшее время для покупки iPhone

Названо лучшее время для покупки iPhone

Через полгода стоимость новых iPhone от Apple станет меньше почти на 10%. Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на отчет агентства iPrice.


Специалисты проанализировали стоимость различных моделей смартфонов Apple и сделали прогноз, когда и на сколько процентов снижалась стоимость гаджетов. Самым удачным временем для покупки iPhone специалисты посчитали весну – примерно через полгода после выхода смартфонов цены на них снижаются. 

Для анализа специалисты выбрали модели устройств Apple с накопителем емкостью 256 гигабайт. По их прогнозу, через шесть месяцев после релиза iPhone 13 подешевеет на 7%. Таким образом, если сейчас гаджет можно приобрести за 1085 долларов, то через шесть месяцев появятся первые скидки и смартфон будет стоить 1012 долларов. Через год iPhone 13 можно будет приобрести за 995 долларов.

Также специалисты учли динамику цен на смартфоны iPhone X, Xs, 11 и 12. Так, через полгода после выхода эти девайсы стали дешевле на 10, 7, 4 и 12% соответственно.

К слову, прошлой осенью специалисты Wave7 Research назвали сентябрь худшим временем для покупки iPhone. Это обусловлено тем, что смартфоны Apple прошлых поколений еще не успевают подешеветь на вторичном рынке.  

Фото: pixabay.com
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