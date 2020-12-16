Диетолог Нурия Дианова поделилась, как улучшить самочувствие после застолья или вечеринки, сообщает РИА Новости.
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– Например, 1 января незаменимым помощником станет холодец. Он облегчает похмелье. И это блюдо намного полезнее, чем колбасная нарезка, – уточнила специалист.
Эксперт посоветовала не пить на голодный желудок.
– Первое, чем чревато новогоднее застолье, – это злоупотребление алкоголем, особенно шампанским. Газированные напитки быстрее всасываются в желудке, этим они и опасны. Поэтому главный совет – пить спиртное не натощак и аккуратно, – добавила она.
Кроме того, диетолог советует не доедать приготовленные накануне салаты, заправленные майонезом. Это может вызвать пищевое отравление. В принципе, новогодний стол должен быть более легким, чем традиционный. Лучше ограничиться одним майонезным салатом, колбасную нарезку заменить говяжьим языком, куриным рулетом или индейкой, а соки – водой и минералкой.
Если учесть эти простые рекомендации, праздник пройдет благополучно и без неприятных сюрпризов.
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Названо блюдо, которое облегчает похмелье
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