Названо блюдо, которое облегчает похмелье

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– уточнила специалист.Эксперт посоветовала не пить на голодный желудок.– добавила она.Кроме того, диетолог советует не доедать приготовленные накануне салаты, заправленные майонезом. Это может вызвать пищевое отравление. В принципе, новогодний стол должен быть более легким, чем традиционный. Лучше ограничиться одним майонезным салатом, колбасную нарезку заменить говяжьим языком, куриным рулетом или индейкой, а соки – водой и минералкой.Если учесть эти простые рекомендации, праздник пройдет благополучно и без неприятных сюрпризов.