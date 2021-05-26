Названа вероятная причина столкновения японского и российского судов

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Генеральный консул в Саппоро Сергей Марин рассказал, что столкновение произошло примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана., – отметил Сергей Марин.Напомним, в среду около 6:00 утра по местному времени (0:00 мск) в 23 километрах от порта города Момбецу произошло столкновение японского и российского судов. Российское судно спасло пятерых человек, находившихся на борту "Дай-хати Хокко-мару", однако позже трое из них скончались.