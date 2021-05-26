Стала известна вероятная причина столкновения российского торгового судна "Амур" с японским рыболовецким судном "Дай-хати Хокко-мару". Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: nhk.or.jp
Генеральный консул в Саппоро Сергей Марин рассказал, что столкновение произошло примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана.
– Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но ее там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега. Капитан действовал правильно, в соответствии со всеми инструкциями: судно сразу же остановили, провели спасательную операцию, всех подняли из воды, но трое, видимо, от переохлаждения были без сознания. Об этом сразу же сообщили в службу безопасности на море Японии, но пока они прибыли, эти три члена экипажа скончались, – отметил Сергей Марин.
Напомним, в среду около 6:00 утра по местному времени (0:00 мск) в 23 километрах от порта города Момбецу произошло столкновение японского и российского судов. Российское судно спасло пятерых человек, находившихся на борту "Дай-хати Хокко-мару", однако позже трое из них скончались.
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Названа вероятная причина столкновения японского и российского судов
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