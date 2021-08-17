Названа вероятная причина пожара в двигателе разбившегося в Подмосковье Ил-112В

Фото:

ТАСС

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

, – прокомментировал собеседник информационного агентства.Самолет разбился при заходе на посадку недалеко от аэродрома Кубинка. Все три члена экипажа погибли. Жертв и разрушений на земле нет.