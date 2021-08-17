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  2. Названа вероятная причина пожара в двигателе разбившегося в Подмосковье Ил-112В

Названа вероятная причина пожара в двигателе разбившегося в Подмосковье Ил-112В

По предварительной информации, возгорание в двигателе самолета Ил-112В, который сегодня потерпел крушение в Подмосковье, началось из-за попавшего в камеру сгорания масла. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Фото: ТАСС

«По предварительным данным, масло попало в камеру сгорания, что и привело к пожару во втором (правом) двигателе. Ранее уже были случаи, когда из двигателя текло масло», – прокомментировал собеседник информационного агентства.

Самолет разбился при заходе на посадку недалеко от аэродрома Кубинка. Все три члена экипажа погибли. Жертв и разрушений на земле нет.

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В Подмосковье разбился Ил-112В

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