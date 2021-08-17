Названа вероятная причина пожара в двигателе разбившегося в Подмосковье Ил-112В

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«По предварительным данным, масло попало в камеру сгорания, что и привело к пожару во втором (правом) двигателе. Ранее уже были случаи, когда из двигателя текло масло», – прокомментировал собеседник информационного агентства.
Самолет разбился при заходе на посадку недалеко от аэродрома Кубинка. Все три члена экипажа погибли. Жертв и разрушений на земле нет.
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