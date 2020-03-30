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  2. Названа температура воздуха, при которой коронавирус наиболее активен

Названа температура воздуха, при которой коронавирус наиболее активен

Ученые рассказали, при какой погоде коронавирус наиболее активен.


Наиболее активен вирус при температуре около четырех градусов выше нуля и теряет свою силу в жару. К такому выводу пришли ученые из Университета Гонконга, пишет medRxiv.org.

При четырех градусах по Цельсию инфекция способна существовать более двух недель, а при температуре плюс 70 погибает в течение пяти минут, передает ТАСС.

При температуре +22 градуса коронавирус активен минимум неделю, при +37 — не более двух дней, а при +56 — менее получаса.

Также ученые рассказали о живучести вируса на разных поверхностях. На внешней стороне медицинских масок вирус при обычных условиях просуществует не менее недели, на бумаге — менее трех часов, на дереве и тканях — не более двух дней, на стекле — меньше четырех дней, на нержавеющей стали и пластмассе — не более недели.

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Фото: РЕЙТЕР
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