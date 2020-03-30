Названа температура воздуха, при которой коронавирус наиболее активен

Ученые рассказали, при какой погоде коронавирус наиболее активен.





Наиболее активен вирус при температуре около четырех градусов выше нуля и теряет свою силу в жару. К такому выводу пришли ученые из Университета Гонконга, пишет medRxiv.org.

При четырех градусах по Цельсию инфекция способна существовать более двух недель, а при температуре плюс 70 погибает в течение пяти минут, передает ТАСС.

При температуре +22 градуса коронавирус активен минимум неделю, при +37 — не более двух дней, а при +56 — менее получаса.

Также ученые рассказали о живучести вируса на разных поверхностях. На внешней стороне медицинских масок вирус при обычных условиях просуществует не менее недели, на бумаге — менее трех часов, на дереве и тканях — не более двух дней, на стекле — меньше четырех дней, на нержавеющей стали и пластмассе — не более недели.