Названа самая популярная среди авторов соцсеть

Пользователи «ВКонтакте» в октябре опубликовали более 408 миллионов постов и комментариев. Об этом информирует пресс-служба социальной сети со ссылкой на данные Brand Analytics.
Уточняется, что «ВКонтакте» лидирует по количеству авторских публикаций - их в три раза больше, чем на любых других площадках. В прошлом месяце пользователи соцсети разместили на 96 миллионов больше публикаций, чем на других сервисах - Instagram, YouTube, Одноклассники, TikTok, Facebook, Twitter - вместе взятых.
Был составлен портрет авторов соцсети. Самые активные "поставщики " контента - люди в возрасте от 25 до 34 лет, а также аудитория 35-44 и 18-24 лет. Авторов-женщин во «ВКонтакте» больше, чем мужчин - 54 % против 45,1 %. Автором считается пользователь, сделавший хотя бы один открытый публичный пост - личные сообщения и посты "Только для друзей" не считаются.
По информации Mediascope, 46 % аудитории рунета посещают «ВКонтакте» ежедневно, а за месяц охват приближается к 75 %. В третьем квартале количество российских пользователей в месяц составило 72 млн, а средняя ежедневная аудитория «ВКонтакте» в России - 46,2 млн.
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