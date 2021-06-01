Чтобы реабилитация пациентов, перенесших инфаркт миокарда, проходила быстрее, врачи советуют выполнять определенную нагрузку. Установить правильный уровень сложности упражнений можно с помощью тредмил-теста, или нагрузочного теста. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" заявил врач Валерий Андриенко.
По словам специалиста, процедура в основном проводится для людей, перенесших инфаркт миокард. С помощью теста можно определить уровень или степень нагрузки, которую можно давать человеку, чтобы у него не возникало проблем со здоровьем.
– В ходе тредмил-теста пациент бежит по дорожке с датчиками на теле. Во время процедуры можно измерить давления и увидеть, каким образом испытуемый переносит нагрузку, как реагирует его сердечная мышца и существуют ли сбои в сердечно-сосудистой системе. Нагрузка во время теста увеличивается постепенно, – рассказал Валерий Андриенко.
Специалист отметил, что тест проводится только под наблюдением врача, который может вовремя закончить процедуру, если что-то пошло не так.
– С помощью тредмил-теста можно определить, какую нагрузку давать, например, для реабилитации после перенесенного инфаркта миокарда, – обратил внимание Валерий Андриенко.
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Названа процедура, которая помогает в реабилитации людей, перенесших инфаркт
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