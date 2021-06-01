Названа процедура, которая помогает в реабилитации людей, перенесших инфаркт

По словам специалиста, процедура в основном проводится для людей, перенесших инфаркт миокард. С помощью теста можно определить уровень или степень нагрузки, которую можно давать человеку, чтобы у него не возникало проблем со здоровьем.рассказал Валерий Андриенко.Специалист отметил, что тест проводится только под наблюдением врача, который может вовремя закончить процедуру, если что-то пошло не так.обратил внимание Валерий Андриенко.