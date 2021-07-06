Основной причиной рака шейки матки является разновидности вируса папилломы человека, или ВПЧ. Без папилломавируса заболеть данным онкологическим заболеванием практически невозможно. Поэтому прививка от ВПЧ является профилактикой рака шейки матки. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– Рак шейки матки ежегодно уносит 250 тысяч жизней в мире, а заражаются им за это время полмиллиона человек, – отметил Александр Мясников и добавил, что девочки с 9 до 13 лет должны быть привиты, потому что это обезопасит их в будущем.
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Названа прививка, защищающая от рака шейки матки
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