Стала известна причина жесткой посадки пассажирского самолета Ан-28 в Томской области. Скорее всего, это произошло из-за отказа двигателя. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
– По предварительной информации, у самолета при наборе высоты отказал двигатель. Было принято решение найти площадку и совершить посадку, – пояснил собеседник агентства.
Напомним, в пятницу, 16 июля, пассажирский самолет Ан-28 совершил жесткую посадку в Томской области. На борту было 19 человек, в том числе дети. В результате происшествия никто не погиб, о пострадавших также пока неизвестно.
Фото: ТАСС
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Названа причина жесткой посадки пассажирского самолета Ан-28 в Томской области
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