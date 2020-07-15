Названа причина смерти актрисы Наи Риверы – она стала третьим умершим в возрасте около 30 лет участником сериала «Хор»

Судмедэксперт округа Вентура в американском штате Калифорния назвал причины смерти актрисы, певицы и модели Наи Риверы. Результаты вскрытия дают основания полагать, что смерть наступила в результате несчастного случая – утопления, сообщает Fox News.





Состояние тела соответствует периоду времени, в течение которого она находилась под водой. Вскрытие не выявило травматических повреждений или процессов заболевания, говорится в заявлении судмедэксперта.

Тело 33-летней актрисы нашли накануне в озере Пиру. Она пропала пять дней назад во время прогулки на арендованной лодке со своим четырехлетним сыном Джози. Ребенка нашли спящим в лодке спустя три часа с надетым спасательным жилетом.





Ривера имела пуэрториканские, африканские и немецкие корни. Дебютировала в кино в четыре года, известность к ней пришла после участия в музыкальном сериале «Хор».





Кстати, Ривера стала уже третьим человеком, сыгравшим роль в сериале "Хор", умершим в возрасте около 30 лет. В 2013 году на 32-м году жизни скончался ставший известным благодаря этому сериалу канадский актер Кори Монтейт, пишет РИА Новости, а в 2018 году покончил с собой снимавшийся в сериале американский актер Марк Саллинг, ему было 35 лет.

Ривера снималась также в таких сериалах, как "Лузеры", "C.S.I.: Майами", "Принц из Беверли-Хиллз". За отца своего сына актера Райаном Дорси она вышла замуж в июле 2014 года и развелась спустя четыре года.

ФОТО: instagram.com/nayarivera