Названа причина ДТП, в котором пострадала звезда фильма «Зимняя вишня»

, – сообщил собеседник информационного агентства в правоохранительных органах.По его словам, в одной из машин, в которую врезался BMW, находилась актриса Елена Сафонова.ДТП произошло вчера на проспекте Мира в Москве. Пострадали два человека, в том числе Елена Сафонова, известная, в частности, благодаря ролям в таких фильмах, как «Возвращение Баттерфляй» и «Зимняя вишня».