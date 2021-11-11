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  2. Названа причина ДТП, в котором пострадала звезда фильма «Зимняя вишня»

Названа причина ДТП, в котором пострадала звезда фильма «Зимняя вишня»

По предварительной информации, авария с тремя авто, в результате которой пострадала российская актриса Елена Сафонова, произошла из-за нарушения правил перестроения водителем BMW, пишет ТАСС.


«Водитель автомобиля BMW попытался совершить перестроение через несколько полос дороги, но не справился с управлением и столкнулся с автомобилями, движущимися в попутном и встречном направлениях», – сообщил собеседник информационного агентства в правоохранительных органах.

По его словам, в одной из машин, в которую врезался BMW, находилась актриса Елена Сафонова.

ДТП произошло вчера на проспекте Мира в Москве. Пострадали два человека, в том числе Елена Сафонова, известная, в частности, благодаря ролям в таких фильмах, как «Возвращение Баттерфляй» и «Зимняя вишня».
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