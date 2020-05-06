Названа причина более высокой смертности от коронавируса у мужчин

Смертность от коронавируса почти повсеместно выше среди мужчин. Не исключено, что одним из ключевых факторов этого является курение. Такое мнение высказал испанский нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар, передает РИА Новости со ссылкой на Tobacco Induced Diseases.





По его словам, мужчины и женщины заражаются COVID-19 примерно одинаково, при этом осложнения и летальные исходы чаще наблюдаются у мужчин — примерно в 2,5 раза в среднем по миру. В Испании смертность у мужчин и женщин составляет 8% и 4% соответственно. Это может быть связано с табакокурением, говорит Редолар.

Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности в Испании — 28% в 2018 году (и 10% этих заболеваний вызваны курением). Причем мужчины умирают от этих болезней реже женщин, говорят медики.

В то же время мужчин с COVID-19 и сердечно-сосудистыми заболеваниями больше, чем женщин. Причиной медики называют курение — в Испании курят 25% мужчин и 18% женщин. Сердечно-сосудистые заболевания, которые усугубляет курение, выявлены у 30% скончавшихся от коронавируса.

Есть данные исследований, которые доказывают, что курение, а также хроническая обструктивная болезнь легких могут увеличивать объем ферментов, которые помогают коронавирусу попадать в клетки легких. Другие исследования говорят о том, что курильщики имеют больше специфических рецепторов, что делает их более склонными к заражению вирусом.





В то же время данных о том, сколько женщин или мужчин с диагнозом COVID-19 курили, пока не существует, говорит эксперт. Во время кризиса прежде всего надо было спасать жизни, а не собирать статистические данные.

Испанский эксперт признает, что существует слишком много факторов COVID-19, о которых специалисты пока не знают. Не исключено, что курение — только один из факторов, которые могут влиять на более высокую смертность среди мужчин.

В любом случае люди должны понимать, что курение это риск для здоровья, и в том числе в связи с пандемией коронавируса.

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