Названа предварительная причина взрыва газа в доме Санкт-Петербурга

– Шестого октября в 11:30 (по минскому времени) в диспетчерскую поступила информация о взрыве в здании по адресу Рябовское шоссе, д. 57. По прибытии выяснилось, что произошел хлопок в совмещенном помещении ванной и кухни, в квартире выбиты окна. Причины хлопка выясняются, по предварительным сведениям – нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Техническое обслуживание проводилось 1 марта 2021 года, – уточнили в пресс-службе "Петербурггаза".
В результате взрыва пострадал мужчина, его доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Пострадавший получил ожоги и порезы.
– Подтверждаем, что пострадавший находится в операционной отдела термических поражений с ожогами, порезами рук и живота, – добавил представитель НИИ.
В настоящий момент ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по факту происшествия проводит проверку.
В Санкт-Петербурге произошел взрыв в жилом домеФото: ТАСС