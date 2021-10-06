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  2. Названа предварительная причина взрыва газа в доме Санкт-Петербурга

Названа предварительная причина взрыва газа в доме Санкт-Петербурга

По предварительным данным, причиной взрыва бытового газа в жилом доме в Санкт-Петербурге стало нарушение правил эксплуатации оборудования, передает ТАСС.


– Шестого октября в 11:30 (по минскому времени) в диспетчерскую поступила информация о взрыве в здании по адресу Рябовское шоссе, д. 57. По прибытии выяснилось, что произошел хлопок в совмещенном помещении ванной и кухни, в квартире выбиты окна. Причины хлопка выясняются, по предварительным сведениям – нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Техническое обслуживание проводилось 1 марта 2021 года, – уточнили в пресс-службе "Петербурггаза".

В результате взрыва пострадал мужчина, его доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Пострадавший получил ожоги и порезы.

– Подтверждаем, что пострадавший находится в операционной отдела термических поражений с ожогами, порезами рук и живота, – добавил представитель НИИ.

В настоящий момент ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по факту происшествия проводит проверку.
В Санкт-Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Фото: ТАСС
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