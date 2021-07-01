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Названа популярная диета, которая неэффективна в борьбе с лишним весом

Сбросить лишние килограммы с помощью арбузной диеты невозможно. Сторонники таких методов похудения могут получить обратный эффект –поправиться. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.


Диетолог обратил внимание, что арбузная диета со временем может стать человеку в тягость, поскольку она тяжело переносится. Организм страдает как в физиологическом плане, когда постоянно присутствует чувство голода, так и в психологическом, который приводит к нервным срывам.

– Но самое главное, сколько бы человек ни просидел на арбузной диете, рано или поздно он с нее сойдет. После немедленно столкнется с обратным эффектом, – сказал Михаил Гинзбург.

Кроме того, диетолог отметил, что человек должен в день худеть на 100–150 граммов, но не больше. Поэтому в неделю может сбрасывать только килограмм лишнего веса. При арбузной диете данный показатель обычно выше, поскольку из организма уходит не только жир, но и вода. Продукт обладает мочегонным действием, отсюда и такой эффект.

Михаил Гинзбург добавил, что углеводы являются еще одним источником воды. Поэтому если они не будут поступать в организм долгое время, человек начнет терять килограммы за счет потери жидкости.

– Но как только в рационе появится 100 граммов каши, организм тут же присоединит воду на эти углеводы, в результате чего человек будет снова весить больше, – уточнил диетолог.

В заключении Михаил Гинзбург обратился к телезрителям и заявил, что арбузная диета неэффективна.

Фото: pixabay.com
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