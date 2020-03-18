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  2. Названа особенность внешности наиболее склонных к измене мужчин

Названа особенность внешности наиболее склонных к измене мужчин

Мужчины с бородой и татуировками больше других склонны изменять. Об этом говорят результаты опроса сервиса онлайн-знакомств для находящихся в браке Illicit Encounters, размещенные Daily Star.

pixabay.com

Всего в исследовании участвовала тысяча мужчин. По полученной информации, чаще всего на измены идут обладатели ухоженной бороды, которые регулярно ходят в барбершопы. Из них 58% подтвердили свою неверность девушкам.

Вторую строчку в рейтинге неверности заняли мужчины с густой щетиной на лице (52%), третью — с длинной бородой (38%). Идеально выбритые партнеры были самыми верными: из них в неверности признались всего 29%.

Более того, эксперты определили связь между числом татуировок на теле мужчин и их склонностью к изменам. В этой категории чаще всего партнерш обманывают обладатели наколки-«рукава» (руки, полностью покрытой рисунками).

Среди изменщиков было много любителей пирсинга: 54% респондентов с такой особенностью заявили, что хотя бы раз изменяли своим девушкам.

Эксперты Illicit Encounters пришли к выводу, что мужчины, которые чересчур тревожатся о своей привлекательности, больше других склонны к предательству в браке.
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