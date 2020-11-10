Эксперты не советуют пользоваться дактилоскопическими датчиками, если они установлены в смартфон или персональный компьютер. Все дело в технологиях, которые совершенствуют злоумышленники, чтобы отслеживать и собирать данные владельцев устройств. Поэтому использование отпечатка может привести к передаче третьим лицам информации о рисунке кожи. Об этом рассказал завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков, сообщает РИА Новости.
– Во-первых, надежная защита критически важной информации подразумевает периодическую (и достаточно частую) смену паролей. Запас сложных паролей, вводимых с клавиатуры, практически неограничен, в то время как пальцев на руках у человека всего десять, – отметил эксперт.
При этом нельзя пользоваться данной функцией, так как существует высокий риск сбоев в работе дактилоскопических датчиков. Они чувствительны к разного рода загрязнениям пальцев и самой сканирующей поверхности.
– Наконец, смартфон с активно используемым дактилоскопическим датчиком является средством сбора отпечатков пальцев своего владельца. И если с применением дактилоскопических сканеров в посольствах приходится мириться, то доверить свою биометрическую информацию широкому кругу неустановленных лиц готовы не все, – подчеркнул Садыков.
В качестве пароля лучше всего использовать сложный и часто меняющийся набор цифр. Максимальную защиту от проникновения злоумышленников обеспечит "плавающий" пароль. Он меняется в зависимости от даты, дня недели или других моментов. Специалист заметил, что алгоритм смены раскрывать кому-либо нельзя, его должен знать только владелец смартфона.
Фото: pixabay.com
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Названа опасность включения смартфона с помощью отпечатка пальцев
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