Названа опасность для здоровья при посещении бани

Посещение бани может быть опасно для людей, имеющих проблемы со зрением.





Высокая температура в парилке может спровоцировать у человека с патологиями спазм сосуда головного мозга и нарушение кровообращения сосудов сетчатки, рассказал хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире "Россия 1".

Для некоторых посещение парилки может закончиться острым приступом глаукомы, что способно привести к потере зрения, передает РИА Новости. Людям, у которых есть глаукома, анатомическое сужение внутриглазных параметров, лучше отказаться от посещения бани, говорит специалист.

Опасно посещать баню, если есть проблемы с роговицей. "Если есть какие-то хронические заболевания на роговице – кератит или даже блефарит на веках, конъюнктивит, баня может спровоцировать дальнейшее развитие заболевания", – отметил эксперт.

Посещение парилки может также спровоцировать катаракту и атрофию зрительного нерва. При наличии проблем со зрением парилку лучше не посещать, считает эксперт.

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