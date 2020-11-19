Пятая часть сердечно-сосудистых заболеваний возникает из-за курения. Так считает директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина, пишет РИА Новости.
Медик в первую очередь обратила внимание на то, сколько сердечно-сосудистых заболеваний способно спровоцировать курение:
– Есть такая статистика. Считается, что около 20% сердечно-сосудистых заболеваний являются следствием этого фактора.
Оксана Драпкина подчеркнула, что для сердечно-сосудистых заболеваний важна совокупность факторов, например повышенное артериальное давление и повышенный уровень холестерина.
Фото: pixabay.com
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Названа одна из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний
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