Человек может продолжительное время бороться с болью в коленных суставах различными мазями, но так и не избавиться от проблемы. Дело в том, что часто подобный симптом указывает на вирусное заболевание, которое требует иного подхода в лечении. Об этом в программе "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– При многих вирусных заболеваниях симптоматика может быть представлена болью в коленных суставах. Люди мучаются артритом не из-за того, что инфекция попала в сустав, а потому что признак является опосредованной иммунологической реакцией, которая бывает, например, при гепатите В, – уточнил специалист.
Вместе с тем Александр Мясников обратил внимание, что боль в коленном суставе может быть единственным признаком заражения организма вирусным заболеванием. Поэтому при наличии такой проблемы нужно сдать необходимые анализы, чтобы точно установить причину неприятного симптома. В случае заражения пациента, например, гепатитом В, различные мази устранить проблему не смогут.
Фото: pixabay.com
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Названа неожиданная причина болей в суставах
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